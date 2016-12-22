Число планирующих свое будущее на ближайшие годы россиян сократилось

Число россиян, планирующих свое будущее на ближайшие несколько лет, сократилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, передает «Дождь».

Число россиян, планирующих будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%, на ближайшие год или два — с 37 до 35%.

При этом число граждан, которые не знают, что с ними будет в ближайшие два месяца, выросло почти на 10% (с 37 до 46%). Уточняется, что большинство из них относят себя к потребительскому статусу «ниже среднего», а также к «среднему».

Как отмечается, еще полгода назад эти показатели были выше: в мае 13% опрошенных планировали свое будущее на пять-шесть лет; на год-два планы строили 40% респондентов. Число неуверенных в своем будущем даже в ближайшие два месяца тогда было на 5% меньше.

В середине октября опрос ВЦИОМ показал, что только 10% россиян оценивают свое положение в обществе как «выше среднего». При этом по сравнению с 1991 годом это число выросло на 5%. Также с 49 до 64% возросла доля граждан, считающих, что они занимают среднее положение в обществе. Низким свое положение сочли 7% респондентов, а «ниже среднего» — 13%.