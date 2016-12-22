Только 10% россиян оценили свое положение в обществе выше среднего

Доля россиян, которые оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», выросла с 5% в 1991 году до 10% в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Также возросла доля опрошенных, считающих, что они занимают в обществе среднее положение: в начале 1990-х она составляла 49%, а в настоящий момент достигла 64%. При этом доля граждан, оценивающих свое положение как высокое, увеличилась с 2 до 3%.

Низким свое положение в обществе считают 7% респондентов, а 13% опрошенных оценили его как «ниже среднего». Таким образом, опрос показал, что доля таких людей снизилась: в 1991 году к этим категориям относили себя 14% и 19% опрошенных соответственно.

По мнению большинства респондентов (39%), добиться высокого положения в обществе в основном помогает образование. Треть опрошенных считает, что этого можно достичь благодаря личным качествам (33%), а 27% полагают, что для этого необходима целеустремленность.

Опрос ВЦИОМа проводился 16 октября. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

В конце августа опрос ВЦИОМа показал, что число неудовлетворенных своими жилищными условиями россиян за последние 13 лет сократилось почти в два раза. В 2005 году 48% граждан положительно относились к своим жилищным условиям, в 2018 году эта цифра выросла до 72%. Среди недовольных жилищными условиями 40% заявили о высоких расходах на оплату жилья, а 39% сообщили о недостатке жилой площади.