Возможность реализовать себя не увидели 47,4% россиян старше 55 лет

Почти половина (47,4%) россиян в возрасте от 55 до 65 лет заявили, что не видят возможностей для самореализации и достижения желаемого уровня жизни, передает ТАСС со ссылкой на опрос института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, проведенный в сентябре.
В РАНХиГС отметили, что у респондентов спрашивали о самореализации «в широком смысле», в том числе, чтобы выяснить, какие возможности россияне видят для того, чтобы получить желаемый уровень жизни.
47,4% опрошенных в возрасте 55-65 лет заявили, что возможности для самореализации у них «скорее отсутствуют». При этом такой ответ дали 42,2% респондентов в возрасте 45-54 лет. При этом, возможностей для самореализации не увидели также 23,3% граждан в возрасте 25-34 года.
Авторы опроса подчеркнули, что число тех, кто видит возможности для самореализации, снижается примерно на 10% вместе с переходом в следующую возрастную группу.