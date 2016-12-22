Из получившего пробоину в порту Роттердама танкера вытекло 217 т мазута

В порту голландского Роттердама нефтяной танкер Bow Jubail получил пробоину в корпусе после столкновения с пирсом, в результате чего в воду вытекло 217 т мазута. Об этом сообщает норвежская компания Odfjell, которой принадлежит танкер.
В сообщении говорится, что инцидент произошел в полдень субботы, 23 июня, однако об этом стало известно лишь в воскресенье. К настоящему моменту специалистам и работникам порта удалось ликвидировать утечку. Сейчас осуществляются меры, направленные на борьбу с последствиями утечки мазута.
В компании уточнили, что в результате произошедшего пострадавших среди экипажа судна, а также среди сотрудников терминала Ботлек, где произошел инцидент, нет.
Odfjell создала специальную комиссию, которая будет расследовать причины аварии и устанавливать виновных. Руководство компании отметило, что оно сожалеет о случившемся и очень серьезно относится к этому вопросу. Также в Odfjell добавили, что сотрудники компании будут тесно сотрудничать с местными властями, чтобы принять необходимые меры.
В апреле в результате столкновения двух танкеров в территориальных водах Сингапура произошла утечка бутана. Столкнулись сингапурский танкер Crystal Sunrise, предназначенный для перевозки сжиженного нефтяного газа, и греческий танкер Astro Saturn. В результате столкновения почти 1,8 т бутана вытекло из танкера Crystal Sunrise и попало в атмосферу.