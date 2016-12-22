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Трамп объяснил неспешность с отменой санкций против КНДР
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Трамп объяснил неспешность с отменой санкций против КНДР
Политика, 07:16
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Трамп объяснил неспешность с отменой санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп сказал, что США «не торопятся» в вопросе отмены санкций против Северной Кореи. Об этом он сказал, комментируя перенос переговоров госсекретаря Майка Помпео с представителем КНДР, которые должны были пройти в четверг, 8 ноября. Слова американского лидера передает агентство Associated Press.

«Я бы хотел снять санкции, но и с их [КНДР] стороны должны быть ответные действия. Тут палка о двух концах. Но мы совсем не торопимся. Там нет никакой спешки», — сказал Трампа.

Во время встречи Помпео планировал встретиться с представителем Северной Кореи, чтобы обговорить детали предстоящей встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В Госдепе отметили, что встреча была перенесена из-за графика встреч. В Вашингтоне не уточнили, какие именно возникли проблемы.

На фоне переноса встречи Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов сообщил, что Россия попросила Совет безопасности ООН поднять вопрос о санкциях в отношении КНДР. Однако, собеседники агентства не уточнили, с чем связана эта просьба.

В октябре южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в январе 2019 года. Как отметил собеседник издания, это решение было принято администрацией американского лидера. Где именно пройдет встреча обоих лидеров, не сообщается. Ранее Трамп говорил, что встретится с северокорейским лидером после промежуточных выборов в конгресс США, которые прошли 6 ноября.

Теги: Дональд Трамп , КНДР , Северная Корея
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