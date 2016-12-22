Трамп заявил о планах Пенса баллотироваться на пост вице-президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс будет переизбираться с ним на второй срок в 2020 году. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции. Соответствующее видео опубликовано на странице в Twitter телеканала C-SPAN.



На вопроса журналиста о том, будет ли Пенс баллотироваться, Трамп сказал, что пока еще не спрашивал его, но надеется, что будет. «Где ты? Майк, ты будешь со мной выдвигаться?» — спросил американский лидер. — «Встань, Майк, пожалуйста, подними свою правую руку». Вице-президент встал и приподнял руку руку. «Будешь? Спасибо. Хорошо. Ответ — да», — заключил Трамп.

В США 6 ноября прошли промежуточные выборы, в ходе которых американские граждане избрали состав палаты представителя конгресса США и сенаторов. По предварительным итогам, Демократическая партия получила 222 места, Республиканская — 196. Трамп заявил , что выборы были «потрясающе успешны».