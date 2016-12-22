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Российское судно «Норд» попробуют продать по сниженной цене
Политика, 20:43
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Российское судно «Норд» попробуют продать по сниженной цене

Украинское госпредприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) намерено вновь выставить на торги российское судно «Норд», передают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.

«Согласно законодательству, судно впоследствии будет выставлено на следующий аукцион с понижением цены», — объяснили в госпредприятии.

Там уточнили, что стоимость должны определить оценщики, но сумма, но которую снизят цену, не должна быть больше 10% от цены «Норда».

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Ранее на Украине не смогли продать «Норд», поскольку к торгам не был допущен ни один из желающих приобрести его. Стартовая цена была установлена на уровне 1,6 млн гривен ($58 тыс.).

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж обвинили в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию». Моряков привлекли к административной ответственности, капитана — к уголовной. Позже его отпустили, обязав явиться на заседание суда.

В октябре семь моряков с «Норда» обменяли на украинских граждан, которых российские пограничники задержали за незаконный промысел рыбы.

Теги: судно , Украина , торги
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