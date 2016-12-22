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«Северсталь» увеличит инвестиции в основные проекты почти в два раза
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«Северсталь» увеличит инвестиции в основные проекты почти в два раза
Бизнес, 19:42
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«Северсталь» увеличит инвестиции в основные проекты почти в два раза

Металлургическая компания «Северсталь» заявила о планах вкладываться в обновление мощностей первого передела и увеличить инвестиции почти в два раза. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в 2019 году инвестпрограмма составит $1,4 млрд, около 75% которой составят проекты развития. При этом в 2012–2018 годах инвестиции составляли около $800 млн. К 2022 году планируется реализовать ключевые проекты, после чего инвестпрограмма сократится до $900, а к 2023 снизится до $750 млн.

«Северсталь» продолжит придерживаться «умного капекса», что подразумевает, что IRR (возврат инвестиций) по всем нашим проектам должен превышать 20%», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев рассказал, что компания разработала стратегию роста, которая нацелена на прибавление к показателю EBITDA 10–15% каждый год.

В конце сентября ассоциация «Русская сталь», которая объединяет «Северсталь», НЛМК, ММК, «ЕвразХолдинг» и другие крупнейшие металлургические компании, предупредила, что в ближайшие пять лет потери компаний черной металлургии могут составить 500 млрд руб. По оценкам ассоциации, потери возникнут от сохранения существующих инфраструктурных ограничений и принятия новых.

Ранее представители металлургических компаний обращались к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой снять с отрасли дополнительные обременения. Они отмечали, что на фоне санкций компании вынуждены преодолевать барьеры, связанные с ростом тарифов и налогов, а также дополнительной нагрузкой в сфере экологии и строительства.

Теги: «Северсталь» , Инвестиции
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