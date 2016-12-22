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АЕБ зафиксировала рост продаж машин в России
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АЕБ зафиксировала рост продаж машин в России
Бизнес, 15:53
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АЕБ зафиксировала рост продаж машин в России

В России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В октябре продажи выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что рост не стал сюрпризом, так как «попутный ветер» был у всего розничного сектора.

«Несмотря на то что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года», — отметил он.

Почему АЕБ улучшила прогноз по российскому авторынку на 2018 год
Бизнес

При этом продажи отдельных автомобильных марок продолжают падать. В частности, речь идет об автомобилях Renault, ГАЗ, Chevrolet и Citroen. Продажи автомобилей Lada в октябре оказались на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре рост продаж составил 6,2%, в августе — 11%, в июле — 10,6%.

В начале октября АЕБ обновила прогноз по российскому авторынку на 2018 год. По ожиданиям ассоциации, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей превысят 1,8 млн единиц, что означает 13-процентный рост по сравнению с показателями прошлого года. Ранее прогноз роста составлял 10%. Причиной улучшения прогноза стало ожидаемое с января 2019 года увеличение НДС до 20%.

Теги: АЕБ , автомобили , продажи
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