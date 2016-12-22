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Продажи легковых машин в России выросли на 10,6% в июле
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Продажи легковых машин в России выросли на 10,6% в июле
Бизнес, 15:29
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Продажи легковых машин в России выросли на 10,6% в июле

В России в июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,6%, до 143,35 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд», — отметил глава комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.

Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8%
Бизнес


По данным Ассоциации европейского бизнеса, самым популярным автомобилем в июле стала Lada Vesta. Ее купили 8,99 тыс. раз, что на 38,5% больше, чем в июле 2017 года. Второе место по популярности заняла Kia Rio, которую купили 7,8 тыс. человек. Однако, эта модель показала снижение по популярности на 7%. Замыкает тройку самых продаваемых авто в России Lada Granta, проданная 7,6 тыс. раз, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. На четвертом месте по популярности стоит Volkswagen Polo, замыкает пятерку Hyundai Solaris.

По данным АЕБ, за июнь в России было продано более 156,3 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Теги: Автомобили , автопродажи , машины
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