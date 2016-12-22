Грядущий рост НДС поднял прогноз по российскому авторынку на 2018 год

Ассоциация европейского бизнеса повысила прогноз по российскому авторынку: рост до 13%. Причиной стало грядущее повышение НДС с января 2019 года

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила прогноз роста продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в текущем году с 10 до 13%, до более 1,8 млн штук, следует из ее сообщения, поступившего в РБК.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении, отметил продолжающийся рост рынка, несмотря на высокие показатели прошлого года. В свете текущей конъюнктуры и ожидаемого увеличения НДС с января 2019 года (до 20%) ассоциация улучшила прогноз на год, добавил он.

По итогам января—сентября авторынок вырос на 14,9%, или примерно до 1,3 млн машин, в сентябре — всего на 6,2% после двузначных темпов роста в предыдущие месяцы года: за август он вырос на 11%, в июле — на 10,6%, в июне — на 10,8%.

За девять месяцев объемы продажи выросли больше всего у Kia (на 24%), Volkswagen (20%), Hyundai (на 18%) и Lada (17%).​ ​Падение продолжается у Datsun (на 22%), Citroen (14%), Audi (на 9%), Chevrolet (7%) и УАЗа (на 6%).

Прогнозы участников рынка пока остаются на том же уровне. Представитель Hyundai сообщила РБК, что компания поддерживает прежний прогноз — рост на 12%. По ее словам, повышение НДС не будет являться главным фактором, влияющим на продажи. В Renault и на АвтоВАЗе прогнозируют рост около 10%. Прогноз Ford совпадает с позицией АЕБ — рост на 13%. ​«В целом в индустрии уже наблюдается активность выше традиционных сезонных колебаний, которая связана в том числе с фоном возможного повышения НДС и дальнейшего повышения цен», — сообщил представитель концерна.

Генеральный директор дилерского центра «АвтоСпецЦентр KIA Столица» Дмитрий Константинов ожидает, что рост будет выше 10%, но все будет зависеть от стоков на складах дилеров. «Может дойти и до 15%. Скорее всего, резкого предновогоднего всплеска покупательской активности не будет — клиентов уже ничем не удивишь», — добавляет он.

В прошлом году российский авторынок начал восстанавливаться после многолетнего падения. Тогда было продано 1,6 млн машин (рост на 11,9%). В январе АЕБ впервые за свою историю не смогла дать прогноз по российскому авторынку на 2018 год. Шрайбер на итоговой пресс-конференции сообщил, что на это повлияла неопределенная ситуация с размером утилизационного сбора.

21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля. Больше всего она затронула популярные модели: ставки выросли на 90%. Лишь в начале апреля ассоциация представила свой прогноз на год: рост продаж на 10%, до 1,75 млн машин.​