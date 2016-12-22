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Кремль не увидел «радужных перспектив» в отношениях с США после выборов
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Кремль не увидел «радужных перспектив» в отношениях с США после выборов
Политика, 13:27
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Кремль не увидел «радужных перспектив» в отношениях с США после выборов

После прошедших выборов в конгресс США «радужных перспектив» нормализации российско-американских отношений не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Больше осложнить вряд ли получится. И так все идет достаточно сложно», — добавил он. Как пояснил Песков, это не значит, что Москва не стремится к диалогу.

Представитель Кремля также указал, что «вопреки фобиям», которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в какие выборы.

СМИ заявили о потере партией Трампа контроля над нижней палатой конгресса
Политика

Промежуточные выборы в США состоялись 6 ноября. По их итогам будут избраны все члены палаты представителей, треть сенаторов, а также губернаторы ряда штатов и территорий.

По предварительным данным СМИ, члены Республиканской партии сохранили большинство в сенате, однако потеряли контроль над палатой представителей. Также стало известно, что в нижнюю палату конгресса избрали рекордное число женщин.

Теги: Дмитрий Песков , Конгресс США , Выборы
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