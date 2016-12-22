СМИ заявили о потере партией Трампа контроля над нижней палатой конгресса

По предварительным данным, на промежуточных выборах Республиканская партия сохранит большинство в сенате, однако потеряет контроль над нижней палатой парламента, прогнозируют CNN и Fox News

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Республиканская партия США, кандидатом от которой был президент Дональд Трамп, по итогам выборов с вероятностью 95% потеряет большинство в нижней палате конгресса, но с той же вероятностью сохранит за собой большинство в верхней палате — Сенате.

Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов голосования на промежуточных выборах, которые опубликовали американские СМИ противоположной политической ориентации: телеканал Fox News, который выступает на стороне республиканцев, и телеканал CNN, являющийся рупором демократов.

​На промежуточных выборах американцы полностью переизбирают Палату представителей, срок полномочий которой составляет два года, и треть сената.

По данным Fox News на 8:00 мск республиканцы укрепили свои позиции в сенате, обеспечили себе 52 места из 100. CNN отдает им 51 место, отмечая, что партия Трампа сохранила контроль над верхней палатой парламента. Оба телеканала констатируют, что демократы впервые с 2008 года вернули себе контроль над палатой представителей. Такие же данные приводит газета The New York Times, которая также поддерживает демократов.

Чтобы получить большинство в нижней палате конгресса, нужно провести в нее не менее 218 депутатов из 435.

Демократы получили контроль над обеими палатами парламента в 2008 году, получив 256 мест. Тогда же президентом стал их кандидат в президенты Барак Обама, что позволило ему провести к 2010 году через конгресс закон о реформе здравоохранения. Однако на выборах 2010 года демократы потеряли большинство в обеих палатах и оставшиеся шесть лет своего президентства Обама провел при оппозиционном конгрессе.

Кроме депутатов представительной ветви власти 6 ноября американцы избирают также губернаторов 39 штатов.