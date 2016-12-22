Сбербанк на два дня повысил ставки по рублевым вкладам
Финансы, 09:57
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Сбербанк на два дня повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк 11–12 ноября будет открывать рублевые вклады под 7,5% годовых, акция приурочена к 177-летию кредитной организации. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что минимальная сумма вклада «Зеленый день» составляет 50 тыс. руб., минимальный срок — три месяца.
В середине октября Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам на 0,15–0,5 п.п. Диапазон ставок после этого составил 3,4–5,15%. Одновременно банк запустил рублевый промовклад «Рекордный» со ставками в диапазоне 6,5–7,15%, который можно открыть на срок от семи месяцев до полутора лет.
До этого Сбербанк поднимал ставки по вкладам 24 августа, это произошло впервые с декабря 2014 года.