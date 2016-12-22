Fox News предсказал победу демократов на выборах в Палату представителей

Демократы выиграют выборы в Палату представителей США, заполучив большинство в нижней палате парламента. Такой прогноз составил телеканал Fox News.
Прогноз составлен на основе предварительных результатов голосования. В случае победы демократы впервые за восемь лет получат контроль в Палате представителей, и в дальнейшем получат возможность инициировать импичмент президента США Дональда Трампа.
Выборы в конгресс США проходят 6 ноября, будет полностью переизбрана палата представителей в составе 435 членов и треть из ста сенаторов. Также в ряде штатов проходят выборы губернаторов.
Как сообщал Associated Press, на избирательных участках образовались длинные очереди, из-за чего граждане не смогли своевременно проголосовать на выборах. Причиной возникновения очередей стала поломка сканеров, считывающих бюллетени.