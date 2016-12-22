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В нескольких штатах США возникли очереди на выборах из-за сломанных урн
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В нескольких штатах США возникли очереди на выборах из-за сломанных урн
Политика, 23:05
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В нескольких штатах США возникли очереди на выборах из-за сломанных урн

Американские избиратели столкнулись с проблемами на промежуточных выборах в конгресс страны. Граждане США в различных штатах не смогли своевременно проголосовать из-за образовавшихся длинных очередей на участках, сообщает Associated Press.

По данным агентства, сбои на выборах произошли в штатах Джорджия, Аризона, Техас, Флорида, Северная Каролина,​ Миссури, Монтана, Теннесси, Нью-Йорк и Род-Айленд.

Основной причиной образования длинных очередей на избирательных участках стала поломка сканеров, которые считывают бюллетени.

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Официальный представитель Министерства национальной безопасности США заявил о «немногочисленных» сообщениях о технических сбоях на избирательных участках. По его словам, эти сбои пока не оказали существенного влияния на ход голосования, передает Reuters.

Промежуточные выборы в США стартовали 6 ноября. В рамках этих выборов полностью переизбирается нижняя палата конгресса США — палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Помимо этого американцы переизбирают 39 губернаторов штатов и территорий.

Теги: Промежуточные выборы , избиратели , бюллетень
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