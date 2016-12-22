Reuters узнал о «незначительной» дезинформации избирателей в США

Правительство США получило ряд сообщений о незначительной дезинформации американских избирателей в соцсетях в преддверии промежуточных выборов в конгресс 6 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Министерства внутренней безопасности США.

Чиновник не раскрыл содержание публикаций в соцсетях, содержащих дезинформацию, однако сказал, что они были быстро удалены.

Ранее в Facebook сообщали, что оперативно удаляют недостоверную информацию о голосовании на промежуточных выборах, передает CNN. В сообщениях утверждалось, что на избирательных участках дежурят сотрудники таможенной службы США и задерживают нелегальных мигрантов.

Компания Twitter сообщала, что в конце сентября — начале октября удалила тысячи аккаунтов, с которых размещались призывы бойкотировать промежуточные выборы. По данным компании, аккаунты входили в сеть ботов, запущенной на территории США.

В октябре в Facebook и Twitter отмечали, что не выявили следов вмешательства Китая в американские выборы через соцсети. При этом компании не исключили, что Россия и Иран захотят попытаться повлиять на выборы в США.