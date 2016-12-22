Луганская ТЭС Ахметова перешла на газ из-за дефицита угля

Теплоэлектростанция, находящаяся в поселке Счастье в Луганской области, начала использовать природный газ в качестве основного топлива из-за нехватки антрацитового угля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на замглавы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко.

ТЭС принадлежит энергохолдингу «ДТЭК», подконтрольному украинскому олигарху Ринату Ахметову. По словам Клименко, власти намерены «выбивать» квоту на ввоз угля из России, так как газ обходится дороже. При этом он подчеркнул, что тарифы для населения останутся неизменными.

УНИАН отмечает, что поставки антрацитового угля на Украину из России были прекращены в середине октября из-за невыдачи квот на поставку угля шахтоуправлением «Обуховское», которое принадлежит «ДТЭК».

В сентябре вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предупреждал, что прекращение договора принесет Киеву только убытки. «Мы покупаем там [в России] уголь, мы покупаем там что угодно», — отмечал депутат.