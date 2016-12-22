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Появились снятые с самолета кадры полета новейшего истребителя Су-57
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Появились снятые с самолета кадры полета новейшего истребителя Су-57
Политика, 22:27
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Появились снятые с самолета кадры полета новейшего истребителя Су-57

Съемочная группа телеканала «Звезда» запечатлела полет российского истребителя пятого поколения Су-57. Съемка велась с рампы военно-транспортного самолета Ан-12, летевшего рядом с двумя новейшими истребителями.

Видео: Телеканал Звезда / YouTube

Обоими Су-57 управляли Герои России — летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова генерал-майор Радик Бариев.

В августе президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о том, что его предприятие собирается до конца лета подписать официальный контракт на поставку Минобороны истребителей Су-57.

Минобороны назвало сроки поставки первых Су-57 в войска
Политика

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Характеристики этого самолета засекречены, однако известно, что на его вооружении будут стоять ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Министр обороны России Сергей Шойгу весной этого года заявлял, что крылатые ракеты для Су-57 прошли испытания в Сирии. Еще пара Су-57 принимала участие в воздушной части парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Теги: Су-57 , истребитель , видеозапись
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