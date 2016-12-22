Росалкоголь пресек нелегальную перевозку пива и сидра по Крымскому мосту

На Крымском мосту сотрудники Росалкогольрегулирования и МВД пресекли незаконную перевозку алкогольной продукции, сообщается на сайте федеральной службы.

Контрольные мероприятия проводились с 29 октября по 2 ноября. При проверке транспорта, следующего со стороны Таманского полуострова, были выявлены факты перевозки алкоголя без документов, подтверждающих ​легальность их производства и оборота. В результате была пресечена перевозка более 39 тыс. л нелегального пива, сидра и слабоалкогольных коктейлей.

В настоящее время продукция и три грузовые машины арестованы. Проводится административное расследование.

Движение по Крымскому мосту для легковых машин было открыто в мае, а для грузового транспорта — в октябре этого года. Железнодорожную часть моста планируют запустить в 2019 году.

За первую неделю октября по Крымскому мосту в обе стороны проехали 10 тыс. грузовиков, что составляет почти 15% от общего транспортного потока.