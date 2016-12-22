Акции «Роснефти» выросли более чем на 5% на фоне квартальной отчетности

Акции компании «Роснефть» выросли более чем на 5% на фоне публикации финансового отчета за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Максимальная цена за одну акцию составила 484,35 руб., что составило рост в размере 5,4%.

В квартальном отчете сообщалось, что «Роснефть» увеличила добычу нефти с мая 2018 года на 200 тыс. баррелей в сутки. На 2,6% возросла добыча жидких углеводородов. В компании отметили, что увеличение добычи произошло после смягчения ограничений в рамках ОПЕК+, а также восстановления добычи в ряде зрелых месторождений. За девять месяцев 2018 года также на 13% увеличился ввод в эксплуатацию новых месторождений.

Однако «Роснефть» также отчиталась об обесценении нематериальных активов компании в размере 133 млрд руб. Это произошло из-за заморозки цен на топливо на российском рынке, а также неопределенности механизма субсидии.

В начале октября цена на акции компании достигла исторического максимума. Наибольшая стоимость одной акции 3 октября составляла 502,4 руб., а рост к открытию предыдущих торгов составил 2%.