«Роснефть» с мая увеличила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки

Компания «Роснефть» с мая текущего года нарастила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в квартальном отчете на сайте компании.

«Добыча нефти и газового конденсата компании в октябре достигла 4,78 млн барр./сутки, что превышает уровень мая 2018 года на 200 тыс. барр./сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточная добыча жидких углеводородов в третьем квартале текущего года составила 4,73 млн барр., что больше на 2,6% по сравнению с показателями предыдущего квартала, а также на 3,4% больше уровня прошлого года.

В «Роснефти» добавили, что увеличение добычи произошло благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ и «эффективному восстановлению» добычи в ряде зрелых активов, среди которых «РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Оренбургнефть».

При этом за девять месяцев 2018 года на 13% увеличился ввод в эксплуатацию новых месторождений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их число составило 2,6 тыс.

В середине октября ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеродов в России до 11,19 млн барр./сутки. В отчете организации говорилось, что в сентябре объемы добычи в России составили 11,36 млн барр./сутки, что стало рекордным результатом. По данным ОПЕК, в 2019 году российские компании имеют потенциал для увеличения добычи за счет освоения новых месторождений. Однако, по прогнозам организации, на зрелых месторождениях добыча будет снижаться.