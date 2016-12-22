Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на основании решения Арбитражного суда прекратила действие лицензии Московского института психологии. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Государственной аккредитации в связи с неустранением нарушений лишен Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт.

Также Рособрнадзор запретил прием студентов в Международный институт управления и права и филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре, Калининграде, Ереване, подмосковном Наро-Фоминске, Новосибирске, а также Гатчине и Бокситогорске Ленинградской области.