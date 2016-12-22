Рособрнадзор лишил лицензии институт «Останкино»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Вуз является негосударственным. Действие лицензии прекращено на основании решения Арбитражного суда.

Кроме того, действие лицензии на осуществление образовательной деятельности временно приостановлено у негосударственного Московского технологического института.

О том, что Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности у МИТРО, сообщалось в феврале.

В середине октября Рособрнадзор по итогам проверок запретил прием абитуриентов в опорное высшее учебное заведение Кировской области — Вятский государственный университет (ВятГУ) за неисполнение предписаний ведомства в установленный срок. О каких именно поручениях шла речь — не сообщалось.

В случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность. При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию по аналогичным программам.