Грызлов призвал опираться на общее прошлое ради мира в Донбассе

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов выразил надежду, что общее прошлое России и Украины позволит найти пути для реализации минских соглашений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства, поступившем в РБК.

Грызлов отметил, что встреча контактной группы состоялась в годовщину важного исторического события. «6 ноября 1943 года, ровно 75 лет назад, советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. Надеюсь, что общая история даст нам опору для нахождения путей к реализации минских соглашений и прочному миру на Донбассе», — отметил он.

Представитель России добавил, что на встрече обсуждались меры контроля соглашения о режиме прекращения огня. По его словам, в некоторых участках на линии соприкосновения ВСУ наращивают силы.

​Грызлов заметил, что из-за продвижения подразделений ВСУ, захвата населенных пунктов в «серой зоне» и минирования территорий 18 октября двое мирных жителей подорвались на мине.

В сентябре спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Донбасс в результате длящихся там на протяжении нескольких лет военных действий стал одной из самых заминированных территорий в мире.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году до 15 августа 2018 года погибли 2737 человека, в том числе 144 ребенка.