ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,52 65,48 EUR Нал. 75,91 74,81 USD Бирж. 66,01 -0,19 EUR Бирж. 75,37 -0,06 USD ЦБ. 65,99 +0,41 EUR ЦБ. 75,32 +0,33 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6492,30 +19,90 IMOEX 2409,76 +1,34% RTSI 1150,29 +1,36% Brent 71,93 -1,33% DJIA 25549,57 +0,35% Nasdaq 7372,07 +0,62%
Грызлов призвал опираться на общее прошлое ради мира в Донбассе
Лента новостей
Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии 18:41, Общество Грызлов призвал опираться на общее прошлое ради мира в Донбассе 18:38, Политика Акции «Роснефти» выросли более чем на 5% на фоне квартальной отчетности 18:35, Бизнес Росалкоголь пресек нелегальную перевозку пива и сидра по Крымскому мосту 18:33, Общество «Нас ждут новые вершины»: почему биткоин может вырасти до $20 тыс. 18:29, Крипто 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 18:18, РБК и Philips Глава совета директоров Danske Bank уйдет после скандала с отмыванием 18:15, Бизнес Reuters узнал о штрафах «Роснефти» для просрочивших платежи из-за санкций 18:10, Бизнес «Роснефть» сообщила о планах увеличить добычу в 2018 и 2019 годах 18:10, Бизнес Лавров выразил беспокойство активностью НАТО у границ России 18:03, Политика Дацюк получил приз самому ценному хоккеисту сборной России сезона-2017/18 18:01, Спорт FT узнала о решении форума в Давосе не приглашать Дерипаску и Костина 18:01, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 17:52, РБК и Lenovo РЖД удалось отстоять экспортную надбавку 17:52, Бизнес Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя 17:43, Политика «Новая газета» связала дочь главы ракетной корпорации с ее госзакупками 17:40, Общество РАНХиГС нашла подрядчика для реконструкции бизнес-центра «Зенит» в Москве 17:32, Бизнес Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 17:26, РБК и Schneider Electric Защита подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских обжаловала арест 17:20, Общество «Это пузырь»: Народный банк Китая призвал не переоценивать блокчейн 17:16, Крипто Канадская нефть подешевела до $20 за баррель: как на этом заработать 17:15, Quote Капитал на квадратных метрах: во что вложить деньги начинающему инвестору 17:07, Недвижимость В Солсбери начал работу закрытый после отравления Скрипалей ресторан 17:04, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 17:01, РБК и Volkswagen Кадыров заявил о планах развивать туризм на границе с Ингушетией 16:50, Общество Замглавы подмосковного Красногорска арестован за взятку в 2,8 млн руб. 16:47, Общество «Роскосмос» сообщил о сбое компьютера на МКС 16:46, Общество Как сохранить прическу в холода и избавиться от электризации волос 16:38, Стиль
Грызлов призвал опираться на общее прошлое ради мира в Донбассе
Политика, 18:38
0
Грызлов призвал опираться на общее прошлое ради мира в Донбассе

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов выразил надежду, что общее прошлое России и Украины позволит найти пути для реализации минских соглашений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства, поступившем в РБК.

Грызлов отметил, что встреча контактной группы состоялась в годовщину важного исторического события. «6 ноября 1943 года, ровно 75 лет назад, советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. Надеюсь, что общая история даст нам опору для нахождения путей к реализации минских соглашений и прочному миру на Донбассе», — отметил он.

Представитель России добавил, что на встрече обсуждались меры контроля соглашения о режиме прекращения огня. По его словам, в некоторых участках на линии соприкосновения ВСУ наращивают силы.

​Грызлов заметил, что из-за продвижения подразделений ВСУ, захвата населенных пунктов в «серой зоне» и минирования территорий 18 октября двое мирных жителей подорвались на мине.

В сентябре спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Донбасс в результате длящихся там на протяжении нескольких лет военных действий стал одной из самых заминированных территорий в мире.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году до 15 августа 2018 года погибли 2737 человека, в том числе 144 ребенка.

Теги: Борис Грызлов , Донбасс
Главное
FT узнала о решении форума в Давосе не приглашать Дерипаску и Костина Политика
Материалы по теме
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокаций с химоружем в Донбассе Политика
ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter