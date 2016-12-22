ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

Управление ООН по правам человека зафиксировало, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей. Об этом говорится в докладе УВКПЧ.

По данным мониторинговой миссии, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года среди гражданского населения погибли 2737 человек, среди которых 144 ребенка, 1571 мужчина, 966 женщин и 56 взрослых неизвестного пола.

Однако если учитывать погибших в авиакатастрофе рейса MH17 «Малазийских авиалиний», то общее число погибших мирных жителей возрастает до 3035 человек. При этом количество раненых по данным на август 2018 года составляет от 7 тыс. до 9 тыс. человек.

В начале августа заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг рассказал, что с начала 2018 года жертвами конфликта в Донбассе стали более 160 человек. За июль миссия зафиксировала 15 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня.

В мае глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала конфликта вооруженные силы страны потеряли 3332 человека. При этом 2394 человека погибли в ходе военных действий, а еще 938 из-за болезней, ДТП, нарушений правил безопасности и употребления алкоголя.