Глава совета директоров Danske Bank уйдет после скандала с отмыванием

Крупнейший акционер Danske Bank — A.P. Moller Holding (контролирует около 21% банка) — объявил о смене председателя совета директоров кредитной организации на фоне скандала с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Так, свой пост оставит 62-летний Уле Андерсен, который занимает эту должность с 2011 года. О своем намерении уйти в отставку он объявит на внеочередном собрании акционеров, которое должно состояться в ближайшие две недели. ​Андерсен и председатель комитета банка по аудиту Йорн Дженсен отметили, что хотят покинуть совет директоров. В качестве кандидатов на пост главы совета директоров акционер предложил главу Конфедерации промышленников Дании Карстена Дюбвада и ИТ-директора A.P. Moller Holding Торсгаарда Нильсена.

Свое заявление Danske Bank выпустил после переговоров с несколькими крупными акционерами в свете текущей ситуации в банке. «<...> необходимы чрезвычайные и масштабные изменения в рамках процесса восстановления доверия всех акционеров банка», — поясняется в заявлении.

В середине сентября на фоне скандала с отмыванием денег через эстонское отделение Danske подал в отставку главный исполнительный директор кредитной организации Томас Борген.

Тогда же совет директоров и исполнительный совет банка приняли решение отказаться от выручки в размере 1,5 млрд датских крон (почти €200 млн), полученной от проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. Эти деньги переведут создаваемому независимому фонду, который будет заниматься поддержкой инициатив по борьбе с международной финансовой преступностью.

Согласно сентябрьским итогам внутреннего расследования, с которыми ознакомилась газета Financial Times, сумма всех сомнительных переводов из России и бывших советских республик составила $30 млрд.