Защита подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских обжаловала арест

В Уфе защита трех бывших полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, обжаловала арест своих подзащитных. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе суда.

«Адвокаты полицейских, арестованных на два месяца, обжаловали постановление суда», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 30 октября трое полицейских напали на 23-летнюю дознавателя в служебном помещении. По факту группового изнасилования было возбуждено уголовное дело, подозреваемых уволили из полиции, у них дома и на работе прошли обыски.



2 ноября Кировский суд Уфы арестовал до 31 декабря трех экс-полицейских. Это бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук и экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Жена одного из подозреваемых утверждала, что в это время ее муж находился дома.