Синоптики пообещали феноменально солнечное начало ноября в Москве

В Москве до 9 ноября ожидается «феноменально солнечная плеяда ноябрьских дней». Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«От вчерашнего заряда снега, испугавшего москвичей, не останется и следа, метеостанции не зафиксировали снежного покрова 30 октября. 30 и 31 октября Москва будет находиться в холоде из-за скандинавского антициклона, но без осадков, при этом ожидается высокое атмосферное давление 765 мм ртутного столба, что на 20 единиц выше положенного», — сказал Тишковец.

По его словам, 1 ноября воздух прогреется до плюс 6 градусов, ожидается дождь. Однако уже 2 ноября будет солнечно и без осадков, днем температура составит плюс 10 градусов. «В праздничный день 4 ноября не ожидается осадков, будет солнечно, до плюс 9 градусов, такая погода продержится до 9 ноября, возможно, даже дольше», — добавил Тишковец.

По его словам, наступление климатической зимы произойдет не 10 ноября, как это бывает обычно, а отодвинется на дальнейшую перспективу. «Зимой и не пахнет», — добавил специалист «Фобоса».

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в Москве во вторник, 30 октября, будет от 0 до плюс 2 градусов. По прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность, без осадков. В Росгидрометцентре отметили, что утром в столице может быть местами гололедица. В среду, 31 октября, сохранится такая же температура, осадков не прогнозируется.