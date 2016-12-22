ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,26 65,29 EUR Нал. 75,36 74,32 USD Бирж. 65,73 -0,13 EUR Бирж. 74,68 -0,21 USD ЦБ. 65,77 -0,04 EUR ЦБ. 74,79 -0,25 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6344,20 -141,70 IMOEX 2309,12 -0,34% RTSI 1106,86 -0,52% Brent 76,77 -1,06% DJIA 24444,28 -0,98% Nasdaq 7055,17 -1,52%
Синоптики пообещали феноменально солнечное начало ноября в Москве
Лента новостей
ЦБ рассказал о долге «Открытия», Бинбанка, ПСБ и АТБ в ₽267 млрд 13:01, Финансы Песков на вопрос об уходе Меркель заявил о невмешательстве в дела ФРГ 12:57, Политика Кремль не увидел угрозы договоренностям России и Турции по Идлибу 12:51, Политика ЦБ ужесточит правила продажи полисов инвестиционного страхования жизни 12:50, Финансы Незримые связи: как не заблудиться в информационном потоке 12:50, РБК и Thomson Reuters ФСБ опубликовала видео задержания 18 сторонников ИГ в Татарстане 12:44, Общество В ОСК рассказали о размере дыры на палубе «Адмирала Кузнецова» после ЧП 12:41, Общество Игрок «Голден Стэйт» побил рекорд по количеству трехочковых в матче НБА 12:40, Спорт Глава ОСК допустил иск к «Роснефти» из-за инцидента с авианосцем 12:37, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 12:24, РБК и Schneider Electric Треть желающих купить квартиру в Москве оказались жителями регионов 12:19, Общество Фонд кино приостановил оплату договоров и налогов 12:16, Общество В Польше увидели угрозу экономике в оттоке украинских трудовых мигрантов 12:07, Экономика В суде раскрыли схему хакеров по взлому билетных систем РЖД и S7 12:03, Общество Как сократить расход бумаги в офисе 11:58, Партнерский материал Москва поднялась в рейтинге мировой недвижимости стоимостью от $1 млн 11:53, Общество Синоптики пообещали феноменально солнечное начало ноября в Москве 11:53, Общество В Великобритании предложили запретить продажу криптовалют 11:50, Крипто WWF сообщил о сокращении численности животных на 60% 11:48, Общество В Москве начали принимать заказы на Tesla Roadster 2020 года 11:46, Партнерский материал Лидер американского рынка вейпов пришел в Россию 11:39, Бизнес ОСК оценила влияние ЧП с доком на возврат в строй «Адмирала Кузнецова» 11:39, Общество В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за мак на огороде 11:33, Общество Как носить летние вещи осенью и зимой 11:13, Pink 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 11:08, РБК и Volkswagen ФСБ заявила о разоблачении группы исламских террористов в Татарстане 11:06, Общество
Синоптики пообещали феноменально солнечное начало ноября в Москве
Общество, 11:53
0
Синоптики пообещали феноменально солнечное начало ноября в Москве

В Москве до 9 ноября ожидается «феноменально солнечная плеяда ноябрьских дней». Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«От вчерашнего заряда снега, испугавшего москвичей, не останется и следа, метеостанции не зафиксировали снежного покрова 30 октября. 30 и 31 октября Москва будет находиться в холоде из-за скандинавского антициклона, но без осадков, при этом ожидается высокое атмосферное давление 765 мм ртутного столба, что на 20 единиц выше положенного», — сказал Тишковец.

По его словам, 1 ноября воздух прогреется до плюс 6 градусов, ожидается дождь. Однако уже 2 ноября будет солнечно и без осадков, днем температура составит плюс 10 градусов. «В праздничный день 4 ноября не ожидается осадков, будет солнечно, до плюс 9 градусов, такая погода продержится до 9 ноября, возможно, даже дольше», — добавил Тишковец.

По его словам, наступление климатической зимы произойдет не 10 ноября, как это бывает обычно, а отодвинется на дальнейшую перспективу. «Зимой и не пахнет», — добавил специалист «Фобоса».

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в Москве во вторник, 30 октября, будет от 0 до плюс 2 градусов. По прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность, без осадков. В Росгидрометцентре отметили, что утром в столице может быть местами гололедица. В среду, 31 октября, сохранится такая же температура, осадков не прогнозируется.

Теги: Погода , прогноз погоды , осень
Главное
Глава ОСК допустил иск к «Роснефти» из-за инцидента с авианосцем Общество
Материалы по теме
Синоптики пообещали первый снег в Москве на следующей неделе Общество
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter