В Кремле рассказали о влиянии выборов на отношения России и США

Выборы в конгресс США вряд ли внесут ясность в вопрос нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность», — сказал представитель Кремля. В настоящий момент тенденций к нормализации отношений не прослеживается, добавил Песков. Вместе с тем он заявил, что в Кремле будут следить за ходом выборов в конгресс через СМИ.

Накануне в офисе госсекретаря штата Джорджия Брайана Кемпа заявили о начале расследования попытки демократов взломать систему регистрации избирателей. Демократы, которые ранее обвиняли Кемпа в использовании служебного положения для продвижения своей кандидатуры, сочли расследование еще одной попыткой республиканцев сохранить власть в Джорджии. Американские спецслужбы перед выборами призвали помнить, что Россия и другие «иностранные игроки» могут повлиять на избирателей.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Американцы выберут состав палаты представителей, 35 сенаторов и ряд губернаторов штатов и территорий.