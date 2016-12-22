Спецслужбы США заявили о попытках России повлиять на избирателей

Американские спецслужбы перед промежуточными выборами в конгресс заявили, что у них нет информации о взломе связанной с голосованием инфраструктуры и призвали помнить о том, что Россия и другие «иностранные игроки» могут повлиять на самих избирателей. Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, Минюста, нацразведки и министерства внутренней безопасности США.

Спецслужбы отметили, что сотрудники разных ведомств не нашли признаков того, что связанная с выборами инфраструктура была взломана и злоумышленники смогут помешать избирателям отдать голоса или же изменить результаты выборов.

«Но американцы должны помнить, что иностранные игроки, и Россия в частности, продолжают пытаться влиять на общественное мнение и восприятие избирателей», — говорится в сообщении. В спецслужбах подчеркнули, что это можно сделать путем распространения недостоверной информации о политических процессах и кандидатах, а также с помощью пропаганды в соцсетях.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. В частности, избиратели будут выбирать состав Палаты Представителей, голосованием определятся кандидатуры 35 сенаторов. Кроме того, пройдут выборы ряда губернаторов штатов и территорий.