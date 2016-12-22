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Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы
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Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы
Политика, 03:37
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Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы
Руководство американского штата Джорджия заявило, что связанные с Демократической партией хакеры пытались взломать избирательную систему за несколько дней до выборов
Митинг сторонников республиканцев в Джорджии (Фото: Evan Vucci / AP)

В офисе госсекретаря штата Джорджия Брайана Кемпа заявили о начале расследования, связанного с попыткой демократов взломать систему регистрации избирателей. В руководстве штата не привели никаких доказательств случившегося, сообщает телекомпания CNN.

Сообщение появилось за два дня до дня голосования, когда жители Джорджии будут выбирать губернатора штата. Претендентами на этот пост являются представляющий Республиканскую партию Кемп и демократ Стэйси Абрамс. В штабе последней категорически опровергли свою причастность к попытке хакерской атаки.

Демократы ранее обвиняли Кемпа в том, что он использует свое служебное положение ради продвижения своей кандидатуры. Теперь они заявляют, что начало расследования является еще одной попыткой республиканцев сохранить власть в Джорджии.

В свою очередь представитель штаба Кемпа Райан Мэхоуни заявил, что представители Демократической партии пытались нарушить закон, поскольку предчувствуют свою неудачу. По его словам, попытка взлома системы регистрации избирателей не удалась, и персональные данные жителей оказались нетронуты, указывает CBS.

В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что получили сообщение о расследовании от властей Джорджии, однако отказались от комментариев. Не стали говорить на эту тему и в ФБР.

Скандал в Джорджии произошел за два дня до дня голосования в США, когда жители целого ряда штатов должны будут выбирать губернаторов, а также членов Конгресса.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Конгресс США
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