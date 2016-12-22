В ООН заявили об обнаружении 202 массовых захоронениях жертв ИГ в Ираке

В Ираке на территориях, ранее находившихся под контролем организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), найдено 202 массовых захоронения, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Массовые захоронения находятся в провинциях Ниневия, Киркук, Салах-ад-Дин и Анбар, находившихся под контролем ИГ с ​2014 по 2017 год. Пока общее число найденных в них останков не подсчитано. В ООН призвали к исследованию этих могил и всестороннему расследованию обстоятельств гибели жертв боевиков.

На завершающих этапах активных боевых действий против ИГ иракская армия и союзные ополчения находили массовые захоронения, в которых обнаруживали от десятков до нескольких сотен тел, как в Кхасве близ Мосула. В основном там обнаруживали убитых джихадистами представителей этнических и религиозных меньшинств — курдских, езидских, христианских и шиитских общин.

О полном освобождении территории Ирака от боевиков ИГ власти страны заявили в начале декабря 2017 года. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Ирака, предварительно оценивается в $45,7 млрд.