ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России до 11,19 млн бар/сутки, об этом говорится в докладе организации. Ранее в сентябре ОПЕК прогнозировала (pdf) добычу до 11,15 млн барр./сутки.

Отмечается, что в сентябре добыча в России превысила 11,36 млн барр./сутки — это рекордный результат.

Уточняется, что в 2019 году российские компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения добычи за счет освоения новых месторождений. В то же время на зрелых месторождениях будет сокращаться добыча.

Как ранее сообщил Reuters со ссылкой на четыре информированных источника,

Россия и Саудовская Аравия заключили двустороннее соглашение в сентябре, целью которого является рост нефтедобычи и снижение цен на нефть.

В начале октября министр энергетики Александр Новак утверждал, что Россия способна нарастить добычу нефти на 200–300 тыс. барр. в течение нескольких ближайших месяцев, если это потребуется.

В конце сентября ОПЕК сообщала, что США обгонит Россию по добыче нефти уже в 2018 году. По данным организации, Россия будет добывать 10,3 млн барр./сутки, а США — 10,5 млн барр./сутки. Отставание будет сохраняться до 2040 года, но затем американские производители сократят добычу до российского уровня.