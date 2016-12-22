Путин утвердил штрафы за анонимность в мессенджерах

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для мессенджеров за несоблюдение российского законодательства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эти поправки были приняты Госдумой и Совфедом. Они вводят в Кодекс об административных нарушениях новую статью «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Согласно документу, штраф по этой статье будет составлять от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для частных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц. Поправки вступают в силу с 1 января 2018 года.

Закон, вводящий обязательную идентификацию для пользователей мессенджеров, был одобрен Госдумой 21 июля. Согласно ему все пользователи должны получить свой абонентский номер, который будет устанавливаться при заключении договора между организатором обмена сообщениями и операторами связи. Также закон предлагает установить техническую возможность для рассылки сообщений от госорганов в мессенджерах и разрешить блокировать доступ к ним по решению суда.

В середине октября суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ сотрудничать с ФСБ.