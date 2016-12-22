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В Госдепе призвали наказать виновных в смерти украинской чиновницы
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В Госдепе призвали наказать виновных в смерти украинской чиновницы
Политика, 04:28
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В Госдепе призвали наказать виновных в смерти украинской чиновницы

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, погибшей после нападения с кислотой. Об этом она написала в Twitter.

«Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны встретить правосудие», — заявила Нойерт, добавив к своей записи хэштеги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.

На Украине признали нападение с кислотой на чиновницу заказным убийством
Общество

На Гандзюк напали в конце июля. Неизвестный плеснул ей в лицо кислотой рядом с ее домом. Чиновницу госпитализировали, она попала в реанимацию с ожогом 35% поверхности кожи. По версии следствия, нападение связано с ее профессиональной деятельностью.

4 ноября чиновница скончалась. После ее смерти правоохранители переквалифицировали дело о нападении на Гандзюк на ст.15 УК Украины — умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ. Ранее следствие расценивало нападение как покушение на убийство.

 

Теги: Хизер Нойерт
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