В Госдепе призвали наказать виновных в смерти украинской чиновницы

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, погибшей после нападения с кислотой. Об этом она написала в Twitter.
«Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны встретить правосудие», — заявила Нойерт, добавив к своей записи хэштеги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.
На Гандзюк напали в конце июля. Неизвестный плеснул ей в лицо кислотой рядом с ее домом. Чиновницу госпитализировали, она попала в реанимацию с ожогом 35% поверхности кожи. По версии следствия, нападение связано с ее профессиональной деятельностью.
4 ноября чиновница скончалась. После ее смерти правоохранители переквалифицировали дело о нападении на Гандзюк на ст.15 УК Украины — умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ. Ранее следствие расценивало нападение как покушение на убийство.