Минздрав назвал главные факторы риска заболеваний у россиян

В число основных факторов риска заболеваний, выявленных у россиян, вошли неправильное питание, курение и низкая физическая активность, заявили в пресс-службе Минздрава России, передает «РИА Новости».

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», — сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве добавили, что за девять месяцев 2018 года диспансеризацию прошли около 16 млн россиян, у 52% из них есть заболевания, при которых необходимо наблюдение у врача. У каждого 25-го прошедшего госпитализацию были выявлены болезни системы кровообращения, подчеркнули в министерстве.

В октябре глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в министерстве обсуждают с экспертами возможные меры по борьбе с курением. В частности, речь идет о сокращении доступности табачной продукции и уменьшении числа мест, где разрешено курить. По словам Скорцовой, главной задачей в этом вопросе является «последовательная денормализация курения».

По данным Минздрава, в 2017 году в России в среднем зафиксировали 16,17 тыс. случаев заболеваний на 100 тыс. жителей. При этом лидерами по здоровью стали Кабардино-Балкария, где выявили 9,5 тыс. заболеваний, в то время как больше всего болели в Алтайском крае (25,3 тыс. случаев).