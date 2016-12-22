Роструд начал проверку после забастовки на камчатском руднике

Роструд начал проверку золотодобывающего рудника АО «Аметистовое» на Камчатке, где ранее более 30 горняков уволили после забастовки с требованием увеличить зарплату, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий будет установлено, соблюдаются ли в компании требования трудового законодательства», — заявили в Роструде.

28 октября на «Аметистовом» началась забастовка, в ней приняли участие около 100 человек из 1 тыс. работающих на руднике. В компании «Золото России», которой принадлежит предприятие заявили, что основным требованием рабочих было повысить им фиксированную часть зарплаты с 85 до 160 тыс. руб.

Действия участников забастовки в компании назвали невыполнением трудовых обязанностей. Там пояснили, что средняя зарплата на предприятии составляет 85 тыс. руб., 70% из которых — фиксированная сумма, а оставшиеся 30% формируются из надбавок и премий. В «Золоте России» отметили, что в сентябре и октябре предприятие не выполнило план по руде и металлу и поэтому сотрудников лишили выплаты 20% премиальных.

Позже стало известно о том, что «Золото России» уволила несколько десятков сотрудников рудника. В самой компании заявили «РИА Новости», что сократили более 30 человек.