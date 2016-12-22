Владелец рудника на Камчатке уволил десятки бастующих горняков

Компания «Золото Камчатки», владеющая горно-обогатительным предприятием «Аметистовое», уволила десятки сотрудников, объявивших забастовку с требованием повышения заработной платы. Об этом сообщает агентство «Кам24» со ссылкой на одного из работников рудника Сергея Тихонова.

Он не смог назвать точное число уволенных горняков, добавив, что руководство компании пообещало выплатить им минимальную зарплату и вывезти в Петропавловск-Камчатский. «Мне даже пригрозили уголовной статьей за то, что участвовал в срыве работы стратегического предприятия», — рассказал Тихонов. В компании «Золото Камчатки» уточнили «РИА Новости», что были уволены более 30 горняков.

По данным агентства «Камчатка-информ», в Камчатский край вылетели два представителя Гострудинспекции для разрешения сложившейся на руднике ситуации.

Забастовка на «Аметистовом» стартовала 28 октября, в ней приняли участие 100 человек, всего на руднике работают 1 тыс. человек. Рабочие требовали поднять им зарплату с 85 тыс. руб. до 160 тыс. руб. в месяц. В «Золоте России» отмечали, что работа предприятия не останавливалась из-за бастующих сотрудников.