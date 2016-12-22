Владелец рудника на Камчатке заявил о незаконности забастовки горняков

В компании «Золото Камчатки» назвали незаконной забастовку около 100 сотрудников горно-обогатительного предприятия «Аметистовое», требующих повышения заработной платы, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Действия работников квалифицируются как невыполнение трудовых обязанностей. Требования к порядку оформления забастовки работниками не выполнены, основания для проведения забастовки отсутствуют», — заявили в «Золоте Камчатки». О забастовке уже сообщили в государственную инспекцию труда, отметили в компании.

В «Золоте Камчатки» добавили, что основное требование работников «Аметистового» — повышение зарплаты до 160 тыс. руб. в месяц. Сейчас они в среднем получают 85 тыс. руб. в месяц, 70% из которых — фиксированная сумма, а оставшиеся 30% — надбавки и премии, объяснили в компании.

Поскольку план по руде и металлу в сентябре и октябре не был выполнен, работники предприятия лишились выплаты 20% премиальных, подчеркнули в компании. Там также отметили, что руководство «Золота Камчатки» встретилось с участниками забастовки и стороны пришли к компромиссу по семи из девяти требований работников.

«Часть работников, отвергающих компромиссный подход, написали заявления на увольнение по соглашению сторон и будут за счет компании переправлены в Петропавловск-Камчатский», — заявили в компании.

Забастовка на «Аметистовом» началась в воскресенье, 28 октября. Сначала в ней принимали участие 47 человек, но к среде их число приблизилось к 100. Общая численность сотрудников предприятия составляет 1 тыс. человек, из-за забастовки его работа не прекращалась, заявили в «Золоте России».

В региональном управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что проводят доследственную проверку после коллективного обращения сотрудников «Аметистового» и пообещали проверить, не нарушило ли руководство трудовые права работников.