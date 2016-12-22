При обрушении моста в ХМАО погибли два человека

Жертвами обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе стали два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу окружного главка Следственного комитета России.
Обрушение моста произошло в 14:43 мск возле поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе. Как сообщили агентству в МЧС России, мост находился на реконструкции. В УМВД России добавили, что при обрушении моста в реку упали два автомобиля.
Причины крушения моста устанавливаются, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В конце октября обрушился мост у села Осиновка в Приморье, погибли женщина и ребенок. По данным следствия, причиной обрушения стал грузовик, весивший 27 т, хотя на мосту стоял знак ограничения по массе в 20 т.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель грузовика был арестован.