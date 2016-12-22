Суд арестовал подозреваемого в обрушении моста в Приморье водителя

Во Владивостоке арестовали водителя грузовика, который подозревается в обрушении моста в селе Осиновка. Об этом сообщил представитель Ленинского районного суда, который вынес вердикт, передает «РИА Новости».



По словам собеседника агентства, водитель был арестован на два месяца.

Мост в селе Осиновка обрушился 27 октября. По версии следствия, водитель вез 20 тон картофеля и заехал на мост, около которого стоял знак ограничивающий движение по массе в 20 тонн. В результате обрушились пролеты моста, а грузовик скатился и зажал автомобиль между полуприцепом и опорой. В машине была женщина и ребенок, которые скончались на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).