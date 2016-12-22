В Техасе разбился вертолет с молодоженами

При крушении вертолета Bell 206B в штате Техас погибли три человека, сообщает телеканал ABC.

Авиакатастрофа произошла примерно в 25 км от города Ювалде — погибли Уилл Байлер и его жена Бейли Акерман, а также пилот Джеральд Лоуренс. По данным телеканала, молодожены сыграли свадьбу 3 ноября на семейном ранчо Байлера. Причины авиакрушения устанавливаются, родственница Лоуренса сообщила, что он был опытным пилотом, имел звание армейского капитана и служил во время войны во Вьетнаме.

В штате Флорида 31 октября разбился вертолет, погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент произошел в городе Себринг после того, как воздушное судно вылетело из местного аэропорта. Спустя несколько минут вертолет зацепился за ЛЭП и упал на стоянку трейлеров. Пострадавшего с ожогами рук и ног доставили в больницу.