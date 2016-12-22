Появилось видео с места крушения вертолета владельца «Лестер Сити»

Появились кадры с места крушения вертолета владельца британского футбольного клуба «Лестер Сити». Видео очевидцев происшествия опубликовала газета The Guardian.
По данным источника BBC News, владелец клуба находился в вертолете во время крушения. Эту информацию подтвердил источник The Mirror.
Крушение произошло накануне в нескольких метрах от домашнего стадиона «Кинг Пауэр» в городе Лестер в Великобритании. Вертолет принадлежал владельцу клуба «Лестер Сити», тайскому миллиардеру Вишаю Шривадданапрабху.
Точный состав пассажиров неизвестен. Телеканал Sky Sports сообщил, что на борту не было сына Шривадданапрабхы — вице-президента клуба «Айаватта» и спортивного директора Джона Радкина. BBC News со ссылкой на очевидцев также сообщал, что возможной причиной падения вертолета стал отказ хвостового двигателя.