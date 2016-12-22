В США при крушении вертолета погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при крушении вертолета на стоянку трейлеров в штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.

Авиакатастрофа произошла в городе Себринг в округе Хайлендс после того, как вертолет вылетел из местного аэропорта. В полете вертолет зацепился за линии электропередач. В результате крушения был уничтожен один трейлер и еще трое повреждены. Пострадавший находился на земле в момент падения вертолета, он получил ожоги рук и ног и был госпитализирован.

В середине октября на полетной палубе авианосца США Ronald Reagan разбился вертолет MH-60 Seahawk, пострадали несколько военнослужащих.