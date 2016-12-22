В Средиземноморье отправился вооруженный «Калибрами» фрегат ВМФ

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», на вооружении которого стоят крылатые ракеты «Калибр-НК», вышел из порта Севастополя и направился в Средиземное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитана 2-го ранга Алексея Рулева.
Корабль присоединится к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России. Перед выходом в заданную точку фрегат отработал электронные пуски крылатых ракет.
Фрегат «Адмирал Макаров» был спущен на воду в сентябре 2015 года и вошел в ряды ВМФ в декабре 2017 года. Длина корабля — 124 м, ширина — 15 м, скорость хода — 30 узлов, экипаж — 200 человек. Помимо «Калибра» на вооружении фрегата стоят артиллерия и зенитная артиллерия, противолодочное и минно-торпедное вооружение. В начале сентября «Адмирал Макаров» участвовал в масштабных учениях ВМФ в Средиземном море.