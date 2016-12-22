Тест: хорошо ли вы знаете хоккей

Минск пресек украинский бизнес по поставкам «санкционки» в Россию

В Киеве раскритиковали чиновника ОБСЕ за отказ признать Россию агрессором

В Средиземноморье отправился вооруженный «Калибрами» фрегат ВМФ

Чиновница объяснила свои слова о ненужности молодежи

Черчесов назвал состав сборной России на матчи против Германии и Швеции

Медведев заявил о задаче изменить структуру товарооборота России

Медведев заявил о попытках «отжать» Россию от доступа к программам

Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера

МИД Израиля сообщил о контактах с ВС России после крушения Ил-20 в Сирии

Свердловский губернатор ответил на слова чиновницы о ненужности молодежи

Медведев рассказал о самореализации России через санкции

Флойд Мейвезер в конце года проведет дебютный бой по правилам ММА

Subaru отзовет 100 тыс. автомобилей в Японии

Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни

Чиновник обратилась к детям с фразой «государство не просило вас рожать»

«Газпром» увеличит объем поставок газа в Австрию на 1 млрд куб. м

Константинопольский патриарх дал совет РПЦ

В МИД Израиля анонсировали встречу Путина и Нетаньяху в Париже

Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру

В Италии 13 человек и мэра Фускальдо арестовали по делу о коррупции

США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против Ирана

Китай потребовал соблюдения своих прав из-за санкций США против Ирана

Предсмертное письмо Бодлера ушло с молотка за €234 тыс.

Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы

Цены на нефть упали на фоне введения санкций США против Ирана

Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США

Президент Ирана пообещал «прорвать» санкции США

Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить

Медведев вспомнил китайскую мудрость на выступлении о торговле с КНР