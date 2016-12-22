Два ракетных корабля ВМФ с «Калибрами» покинули Средиземное море

Два малых ракетных корабля ВМФ России «Град Свияжск» и «Великий Устюг» покинули Средиземное море и начали проходить проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Черноморского флота Алексея Рулева. По его словам, экипажи кораблей принимали участие в военных учениях, состоявшихся в начале сентября.

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» — малые ракетные корабли проекта 21631, они были спущены на воду в 2013 и 2014 году соответственно. Длина кораблей — 74,1 м, ширина — 11 м, скорость хода — 25 узлов, экипаж — до 36 человек. На вооружении кораблей стоят крылатые ракеты «Калибр», корабельная и зенитная артиллерия.

Военные маневры России в Средиземном море начались 1 сентября, в них приняли участие 26 кораблей и две субмарины из состава Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. С воздуха флотилию прикрывали 34 самолета Воздушно-космических сил России и ВМФ. Во время учений стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 выполнили условные пуски крылатых ракет, а корабли ВМФ запустили глубинные мины для борьбы с подлодками. Учения завершились 8 сентября.