Восемь человек получили ранения из-за стрельбы в Швеции

Восемь человек пострадали в результате стрельбы в шведском городе Мёльнлюкке. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел около развлекательного центра, где в субботу проходила вечеринка. По данным агентства, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.
Отмечается, что в связи со стрельбой арестовали 13 человек. По версии шведских прокуроров, она была связана со столкновением между двумя бандами байкеров, одна из которых связана с клубом «Ангелы ада».
В субботу, 3 ноября, неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в американском городе Таллахасси, штат Флорида. В результате один человек погиб, а пострадали по меньшей мере шесть. При этом сам стрелок покончил с собой. По данным местных властей, стрельба началась из-за конфликта.
В тот же день неизвестный открыл стрельбу возле Дартмутского колледжа в американском городе Хановер в штате Нью-Гэмпшир. Ранение получил один человек.