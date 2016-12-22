Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в студии йоги

Инцидент произошел в столице Флориды городе Таллахасси. Неизвестный ранил шестерых человек, и убил одного. В последствии один из пострадавших умер в больнице

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В американском штате Флорида в городе Таллахасси мужчина открыл стрельбу в студии йоги и убил одного человек. Об этом сообщили в полиции, передает Associated Press. По данным Tallahasse Democrat со ссылкой на правоохранительные органы, ранения получили по меньшей мере шесть человек.



Как отмечается в сообщении, студия йоги находилась в торговом центре. Сам стрелок покончил с собой. Tallahasse Democrat со ссылкой на источник сообщил, что в момент инцидента на занятия записались 11 человек. Сам инструктор по йоге при стрельбе не пострадал. Один человек был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, а двое других — в стабильном. Один из пострадавших впоследствии скончался больнице.

По данным местных властей, стрельба произошла из-за конфликта. Очевидцы рассказали, что в студию вошел высокий человек с бородой, который вел себя странно, а затем начал стрелять, передает USA Today. Полиция пока не определила личность и мотив устроившего стрельбу мужчины.