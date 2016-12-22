Неизвестный ранил человека при стрельбе возле Дартмутского колледжа в США

Один человек получил ранение после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу возле Дартмутского колледжа в городе Хановер, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщается на сайте колледжа со ссылкой на полицию. Отмечается, что пострадавший не был студентом Дартмутского колледжа.

Стрелок ранил человека, находившегося в читальном зале, который принадлежит протестантской организации Christian Science и располагается возле одного из кампусов университета. После этого мужчина скрылся. Сообщается, что звуки выстрелов были слышны в разных частях города.

В настоящее время стрелка разыскивает полиция.

Дартмутский колледж был основан в 1769 году и входит в так называемую Лигу плюща, ассоциацию восьми старейших американских университетов.